Incendio devasta il centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda: evacuata la struttura Un incendio è divampato nel centro commerciale di Desenzano del Garda (Brescia): l’intera struttura è stata evacuata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, comune che si trova in provincia di Brescia. Le fiamme, che sarebbero partite da un magazzino in cui erano in corso i lavori, stanno devastando la struttura: è infatti visibile da chilometri un'alta colonna di fumo.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno evacuato l'edificio. Per il momento non si segnalano persone ferite o intossicate. Le fiamme sarebbero partite da un magazzino in cui si stavano svolgendo alcuni lavori: "Entrando nel parcheggio ho notato le fiamme e sono scappate", ha detto una commessa al quotidiano il Corriere della Sera.

Le fiamme hanno coinvolto la copertura del centro commerciale

Il portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), riporta che gli operatori sanitari sono intervenuti alle 16.40. Le fiamme avrebbero coinvolto la copertura o, in ogni caso, i piani alti. Areu ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Non sembrerebbero però esserci feriti.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la protezione civile e i vigili del fuoco con sei squadre: i pompieri sono partiti da Brescia, Salò e Desenzano e sono a lavoro per spegnere il rogo. Sembrerebbe – l'ipotesi però è ancora da confermare – che le fiamme abbiano coinvolto gli uffici dell'Asst del Garda, l'ex Obi e un negozio di articoli sportivi.

Sul posto anche i tecnici dell'Arpa

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che svolgeranno le verifiche necessarie a capire se vi saranno impatti sull'aria e pericoli per la salute dei cittadini. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco cercheranno di capire cosa possa aver innescato le fiamme. Inoltre sarà possibile effettuare la conta dei danni.