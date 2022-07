Incendio dentro una casa popolare a Rho, un ustionato grave È scoppiato intorno alle 6.30 di mattina il rogo dentro un appartamento di Rho (Milano) che ha causato profonde ustioni all’inquilino. Il 50enne ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato stamattina intorno alle 6.30, in un appartamento di via Cesare Pavese, a Rho (Milano). L'inquilino, un uomo di circa 50 anni, è rimasto profondamente ustionato al viso e intossicato per colpa del fumo: trasportato via in codice rosso, adesso si trova in ospedale, ricoverato in gravi condizioni.

L'appartamento dove si è propagato l'incendio è completamente inagibile, ma grazie all'intervento delle quattro squadre di Vigli del fuoco le fiamme non si sono propagate nelle abitazioni circostanti. Ancora da accertare le cause del rogo.