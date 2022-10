Incendio all’ospedale Multimedica: evacuato il pronto soccorso e fermato il piromane Nella serata di ieri è esploso un incendio all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni: a farlo esplodere un piromane di 56 anni che è stato bloccato.

A cura di Ilaria Quattrone

Fortunatamente è stato domato appena in tempo l'incendio che è esploso nella tarda serata di ieri, domenica 16 ottobre, all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, comune nell'hinterland di Milano. Non si sono registrati feriti, ma il pronto soccorso è stato evacuato per precauzione e al momento è inagibile: questo sta causando non pochi disagi ai pazienti e al personale. La polizia è riuscita a bloccare il presunto piromane.

Il pronto soccorso è stato dichiarato inagibile

Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato il pronto soccorso, le fiamme sarebbero partite da un rotolo di carta, trovato in un cestino del bagno della struttura, a cui il 56enne avrebbe dato fuoco. I pompieri, una volta individuato il porta-rifiuti che al loro arrivo ancora bruciava, sono riusciti a spegnere l'incendio in pochi minuti.

Anche se il pronto soccorso è stato dichiarato inagibile, l'edificio non ha subito danni strutturali e la situazione – fortunatamente – sta tornando piano piano alla normalità.

Il 56enne fermato soffrirebbe di problemi psichici

Fortunatamente, nonostante alcuni abbiano avuto difficoltà a respirare, nessuno ha registrato gravi ferite né intossicazioni. Solo un grande spavento. Gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni hanno invece trovato il 56enne che, in base agli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, soffrirebbe di problemi psichici: adesso dovrà rispondere dell'accusa di incendio doloso e interruzione di pubblico servizio. I poliziotti lo hanno sottoposto alla misura del fermo e sarà trattenuto in ospedale.