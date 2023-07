Incendio al Cpr di via Corelli a Milano: proteste in corso Proteste in corso nel Cpr di via Corelli a Milano. Dalle finestre fuoriesce una lunga colonna di fumo nero, e alcuni locali all’interno sono inagibili: lo riferisce l’associazione “No ai Cpr”

Una manifestazione fuori dal Cpr

Proteste in corso nel Cpr di via Corelli a Milano. Dalle finestre fuoriesce una lunga colonna di fumo nero, e alcuni locali all'interno sono incendiati: lo riferisce l'associazione No Ai Cpr in un post su Instagram.

La struttura di via Corelli ospita uno dei centri di permanenza per il rimpatrio previsti dal regolamento italiano, luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione finiti spesso al centro delle polemiche cittadine (e non solo). A finire sotto accusa, il più delle volte, le condizioni di permanenza dei trattenuti (che corrisponde di fatto ad una detenzione) e le pessime condizioni igienico sanitarie.