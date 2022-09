Incendio a San Giuliano Milanese: diffusi i risultati dell’Arpa sulla pericolosità dell’aria L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha comunicato i risultati delle rilevazioni effettuate il 7 e l’8 settembre a San Giuliano Milanese, dove ha preso fuoco un’azienda di rifiuti tossici.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dopo tre giorni dall'incendio che ha distrutto la Nitrolchimica, azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti tossici, di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, l'Arpa ha diffuso i risultati delle rilevazioni effettuate sulla pericolosità dell'aria per i cittadini.

Le rilevazioni dell'Arpa

Secondo quanto ha comunicato l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale), le concentrazioni di diossine nell'aria sarebbero "sotto il valore indicato dalle linee guida Oms".

La rilevazioni effettuate tra il 7 e l'8 settembre in via Silvio Pellico e in via Milano, dove sorge la Nitrolchimica, hanno infatti evidenziato 0.128 pgteq/m3 nella prima strada e 0.022 pgteq/m3 nella seconda.

Inoltre – specificano dall'agenzia – "non sono state rilevate concentrazioni critiche sia rispetto a gas acidi, acido cianidrico, gas basici, gas azotati, sia su diossido di zolfo, cloro, hs2, fosfina e fosgene".

La pericolosità dell'aria dopo l'incendio

In base a questi dati, non si può al momento ritenere ci sia una specifica pericolosità dell'area determinata dall'incendio, probabilmente dovuto a un errore umano, che ha colpito un'azienda di smaltimento dei rifiuti tossici.

Le linee guida per l'Europa dell'Organizzazione mondiale di sanità prevedono infatti che sia necessario un monitoraggio specifico solo quando le concentrazioni totali dell'insieme dei congeneri (Pcdd-Df) nell'aria sono maggiori di 0.3 pgteq/m³.

In virtù dei risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate in quelle che Arpa definisce "le fasi più acute dell’incendio" non sono stati riscontrati rischi per l'ambiente e per la salute delle persone.

Tuttavia Arpa ha effettuato ulteriori rilevazioni anche nei giorni successivi all'incendio e nei prossimi giorni ne comunicherà i risultati che, con ogni probabilità, saranno perfino inferiori a quelli della rilevazione del 7 e 8 settembre.

La prossima settimana sarà quindi fugato ogni dubbio sulla pericolosità dell'aria per i cittadini di San Giuliano Milanese e si spera arrivino anche notizie positive sulle condizioni di salute dell'operaio rimasto ferito.