Incendio a Nova Milanese: un uomo morto in casa tra le fiamme Incendio a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Nella mattinata di oggi, domenica 19 settembre, un rogo è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo. Un uomo di 88 anni è stato trovato morto tra le fiamme. In corso le operazioni dei vigili del fuoco: ignote al momento le cause dell’incendio.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è morto nell'incendio della sua abitazione a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Il rogo è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 settembre, attorno alle 8. Le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano di un palazzo in via San Grato, nel quartiere di Grugnotorto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, le cui operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area sono ancora in corso.

Ignote al momento le cause del rogo

Purtroppo quando i pompieri sono riusciti a entrare nell'appartamento dal quale erano partite le fiamme hanno trovato il corpo senza vita del proprietario, un uomo di 88 anni. Non sono ancora chiare né le esatte cause del rogo né quelle che hanno portato al decesso dell'anziano, sulla cui morte adesso indagheranno i carabinieri della compagnia di Desio.

Il rogo ha causato un'alta colonna di fumo fuoriuscito dalle finestre dell'abitazione in cui è divampato. Tanta la preoccupazione dei residenti della zona e soprattutto degli altri inquilini dello stabile, che i pompieri stanno mettendo in salvo. I vigili del fuoco hanno utilizzato le scale per arrampicarsi fino alle finestre e spegnere il rogo. Nelle operazioni sono impegnate un'autopompa arrivata da Desio, una squadra giunta da Bovisio, il carro soccorso proveniente da Lazzate e due autoscale giunte da Monza e Desio.