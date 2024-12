video suggerito

In un liceo a Milano è stata dedicata un’aula a Basilio Ioppolo, il prof morto a 39 anni Al liceo Beccaria di Milano è stata dedicata un’aula a Basilio Ioppolo il docente che è morto durante l’estate a soli 39 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Al liceo Beccaria di Milano è stata dedicata un'aula a Basilio Ioppolo. Il docente, che insegnava Lettere, è morto durante l'estate a soli 39 anni a causa di una malattia. Ioppolo si era trasferito dieci anni prima a Milano dalla Sicilia. Aveva deciso di partire, proprio per insegnare. Quest'estate, la triste notizia.

Di lui, come hanno raccontato gli studenti al quotidiano Il Corriere della Sera, rimarranno "la sua umanità e la sua leggerezza nel trasmettere l'amore per lo studio, ma anche la gioia per il vivere insieme". L'aula è stata chiamata "locus Amoenus" e cioè "luogo felice". Sarà riservata agli studenti che vorranno studiare, leggere o rilassarsi e sarà aperta fino alle 17.

L'Istituto l'ha realizzata utilizzando i fondi della vittoria di un concorso, al quale hanno partecipato anche gli studenti del corso A dove insegnava proprio l'insegnante. "Cercava di capire il nostro punto di vista e, se pensava avessimo ragione, ci difendeva e ci incoraggiava a farci sentire", hanno ancora spiegato gli studenti.

E hanno poi ricordato come se qualcuno di loro faceva una battuta "rideva e ci rispondeva con un'altra battuta. Ha cercato di proteggerci nei momenti più bui e ci ha dato speranza. Anche nel momento in cui non ha più potuto esserci fisicamente, dall'ospedale ha sempre vegliato su di noi, mostrandoci il nostro peso nel suo cuore".