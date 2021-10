In Lombardia somministrate oltre duemila vaccinazioni abbinate anti-Covid e antinfluenzale Nella prima giornata di somministrazioni abbinate tra il vaccino anti-Covid e quello antinfluenzale in Lombardia sono oltre duemila i cittadini over80 che hanno usufruito di questa possibilità. La novità della somministrazione di entrambi i vaccini in una sola volta era stata annunciata in settimana da Regione Lombardia.

Oltre duemila persone in Lombardia nella giornata di ieri si sono sottoposte alla doppia somministrazione combinata del vaccino antinfluenzale e di quello anti-Covid. Nella giornata di giovedì 7 ottobre infatti si è dato il via in Lombardia alla campagna abbinata dei due vaccini per gli ultraottantenni. La possibilità era stata annunciata in una conferenza stampa martedì a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana, dalla vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti e dal coordinatore lombardo della campagna vaccinale Guido Bertolaso.

I dettagli delle diverse Ats sul territorio

I dati, comunicati dalla direzione generale welfare regionale, hanno anche dato le specifiche delle doppie somministrazioni nelle diverse Agenzie di Tutela della Salute sparse sul territorio lombardo. Ecco il dettaglio delle 2.082 vaccinazioni combinate:

Val Padana 281,

Brescia 298,

Insubria 142,

Bergamo 166,

Montagna 132,

Pavia 30,

Brianza 148,

Milano 885

La terza dose di vaccino in Lombardia

Da lunedì 4 ottobre sono iniziate le vaccinazioni anche per gli over 80 (se sono passati sei mesi dalla seconda dose) e in linea di massima dal 22 novembre, una volta ottenuti tutti i via libera governativi necessari, potranno accedere liberamente anche tutti gli over 18, sempre a condizioni che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose. Dal 18 ottobre gli over80 potranno vaccinarsi con la terza dose anche presso le 668 farmacie attive su tutto il territorio della Lombardia (potranno prenotarsi presso le stesse dall'11 ottobre). Da questa settimana, poi, iniziano le vaccinazioni presso tutte le 724 Rsa della Regione per gli ospiti ed il personale.