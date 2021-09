In Lombardia niente più test rapidi gratis in farmacia per i bimbi: prezzi calmierati per tutti Non saranno più previsti i tamponi rapidi gratis in farmacia per i bambini in Lombardia: I tamponi rapidi costeranno quindici euro per gli adulti e otto euro per i ragazzini dai 12 ai 18 anni. Le farmacie che non rispetteranno le regole potranno ricevere multe o dovranno chiudere il negozio fino a cinque giorni.

Non saranno più previsti i tamponi rapidi gratis in farmacia per i bambini in Lombardia: i test anti-Covid avranno prezzi calmierati per tutti. A stabilirlo è Regione che ha così deciso di adeguarsi alla normativa nazionale. Da oggi, lunedì 30 settembre, i test potranno essere eseguiti solo dalle farmacie che hanno aderito al protocollo che è stato firmato dal Commissario per l'emergenza Covid, dal ministero della Salute e da Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite.

Multe e chiusura per coloro non rispettano le regole

I tamponi rapidi costeranno quindici euro per gli adulti e otto euro per i ragazzini dai 12 ai 18 anni: chi non rispetterà quanto previsto dall'accordo incorrerà in multe o nella chiusura del negozio fino a cinque giorni. Non saranno inoltre previsti i test gratuiti per i minori al di sotto dei 12 anni. Questa possibilità era stata data a settembre per consentire alle famiglie di poter sottoporre i propri figli a un tampone ogni quindici giorni. In una nota stampa Regione spiega che per la fascia che va dai sei agli undici anni: "La legge 126/2021 non prevede il green pass per l'accesso alle diverse attività".

I tamponi continueranno a essere gratuiti per chi ha sintomi

Queste regole saranno rivolti a chi non ha sintomi: chiunque dovesse presentarne o dovesse essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 potrà effettuare il test in forma gratuita in tutte le strutture del sistema sanitario regionale. Per farlo basterà prenotare un appuntamento o con il proprio medico di base o con l'Agenzia di tutela della salute competente nel proprio territorio.