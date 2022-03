In Lombardia mancano pediatri e medici di base: disponibili oltre 1.100 posti In Lombardia, come nel resto d’Italia, mancano pediatri e medici di base: per il momento sono disponibili oltre 1.100 posti.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 marzo, è stato pubblicato l'elenco dei territori della Lombardia dove mancano pediatri e medici di base. In totale, rispetto al 2021 quando mancavano 964 professionisti, quest'anno sono disponibili 1.166 posti: "La carenza di medici di base è un problema nazionale che si trascina da anni – spiega l'assessora al Welfare e vicepresidente di Regione Letizia Moratti -. La questione verrà risolta completamente solo quando il nostro sistema sarà capace di formare in numero sufficiente il personale necessario".

Negli ultimi anni hanno aderito pochi candidati

Negli ultimi anni, rispetto al numero di posti disponibili, sono stati pochi i candidati che hanno deciso di aderire al bando di medicina generale. Per sopperire a questo problema, Regione aveva deciso di riaprire i termini a dicembre 2021. Uno di questi bandi era poi destinato ai medici che frequentavano il corso di formazione, come previsto dalle norme pubblicate per far fronte all'emergenza pandemica. I corsisti però possono avere un massimo di 650 pazienti, limite fissato dal Governo.

La Regione lavora per assumere personale amministrativo negli studi

La Regione sta poi lavorando per continuare a sostenere l'assunzione del personale amministrativo negli studi dei medici. Sempre sulla base dei dati forniti dall'Assessorato, sarebbero circa 1.800 i medici che non hanno collaboratori all'interno dei propri studi. Per questo motivo, Regione si è impegnata a elaborare con i sindacati e gli ordini professionali degli incentivi che possano incrementare la digitalizzazione e la connessione della banda larga per chi ancora non ne è provvisto.