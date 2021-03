In Lombardia il 64% dei positivi ha la variante inglese del Covid

L’analisi dei tamponi Covid in Lombardia evidenzia che la variante inglese è pari al 64 per del campionamento su base regionale, “con un range che va dal 43 all’86 per cento sui diversi laboratori”. Lo ha spiegato la vicepresidente Letizia Moratti in una comunicazione al Consiglio regionale. Sono 18 i casi con variante sudafricana, 10 brasiliana e Brescia è stata trovata quella nigeriana.