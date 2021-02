Due casi di una nuova variante "scozzese" del Coronavirus sarebbero stati scoperti in due comuni della provincia di Varese. Lo ha rivelato Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazioni anti Covid della Regione Lombardia, spiegando che la "variante della variante inglese" è già stata individuata anche in Lombardia.

L'annuncio di Guido Bertolaso

"A questo punto sembra che abbiamo una variante delle varianti. Una variante inglese pare che abbia mutato e sembra che abbiamo una variante scozzese, in un paio di comuni della provincia di Varese", ha detto l'ex capo della protezione civile, intervenendo a un webinair di Eurocomunicazione organizzato dall'Associazione "Ricostruire".

Quattro comuni lombardi in zona rossa

"Ci stavamo domandando che cosa fare – ha aggiunto Bertolaso – e che misure mettere in piedi". Nella serata di ieri è stata annunciato che dalle 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, e sino a mercoledì 24 febbraio, saranno applicate per i comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Mede (PV) e Viggiù (VA) le disposizioni previste nella cosiddetta fascia rossa, già osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale. Chiuse tutte le scuole dagli asili nido alle superiori.

Cos'è la variante "scozzese"

È di questa settimana la notizia che nel Regno Unito e in altri Paesi sono stati identificati decine di casi di una nuova variante del coronavirus SARS-CoV-2. Chiamata B.1.525, presenta caratteristiche condivise con altri lignaggi che stanno preoccupando gli esperti, in particolar modo la mutazione E484K già identificata nelle varianti brasiliana e sudafricana, oltre che in alcuni casi della inglese. Il sequenziamento genomico condotto dall'Università di Edimburgo ha permesso di riconoscere 32 pazienti Covid infettati dal nuovo lignaggio nel Regno Unito e 35 in Danimarca.