In Lombardia 252 casi di vaiolo delle scimmie, Regione istituisce una task force: “Contagi in crescita” Crescono costantemente i contagi da vaiolo delle scimmie in Lombardia che ora toccano i 252 casi. Regione ha attivato una task force per monitorare la diffusione del virus.

Regione Lombardia ha attivato una task force per monitorare la diffusione del contagio da vaiolo delle scimmie. In regione, fanno sapere dal Welfare, sono saliti già a 252 i casi totali di positività al virus. Nonostante ciò, Regione ha fatto sapere che la situazione "non è grave" anche se merita tutta l'attenzione del caso perché "i contagi sono in costante crescita".

Vaiolo delle scimmie, in Lombardia contagi in costante aumento

Dei 252 contagi trovati, solo due pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale. La task force sorveglierà l'andamento dei contagi condividendo le varie strategie da adottare per la vaccinazione e, in generale, la limitazione della diffusione del contagio stesso. Inoltre, i medici che la compongono dovranno monitorare con attenzione il decorso della malattia e segnalare e studiare i casi più gravi.

I dottori che compongono la task force

Come riportato da Regione Lombardia, la squadra speciale di dottori è composta da Danilo Cereda, Marco Farioli, Giovanni Menarolla e Catia Borriello, dai direttori dei Centri di malattie infettive Fabio Baldanti della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, Antonella Castagna dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, Andrea Gori della Fondazione Irccs Ca' Granda ospedale Maggiore-Policlinico, Giuliano Rizzardini dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano), e da tre rappresentanti del mondo delle associazioni. Si tratta di Daniele Calzavara di Milano Check Point, Lella Cosmaro della sezione milanese di Lila e Massimo Cernuschi di Asa (Associazione solidarietà Aids).