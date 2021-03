Maxi operazione contro lo spaccio nella provincia di Milano: all'alba di oggi, martedì 16 marzo, la squadra mobile, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, ha eseguito delle ordinanze di custodia cautelare – emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano – nei confronti di dodici persone accusate di aver dato vita a un traffico di droga internazionale.

Il traffico di cocaina dall'Olanda alla provincia di Milano

Stando a quanto emerso dalla indagini coordinate anche dal Servizio centrale operativo e dalla direzione centrale servizi antidroga, alcuni di loro si occupavano di far arrivare la droga da diversi paesi europei – in particolare l'Olanda – mentre altri erano responsabili della vendita. Sulla base di quanto riportato dalla Questura, tutti gli arrestati facevano parte di un'associazione a delinquere che spacciava sostanze stupefacenti – in particolare cocaina – tra i Palazzi del quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Zona da sempre al centro di numerose polemiche relative alla situazione di degrado e criminalità.

Perquisizioni e arresti tra Milano, Foggia Lodi e Pescara

Nell'inchiesta fondamentale è stata anche la collaborazione delle autorità dell'Albania. Al momento infatti tutti gli arrestati sarebbero di origine albanese e per questo motivo è stato necessario attivare il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia. La Questura di Milano ha effettuato arresti e perquisizioni a Milano e un centinaio di uomini sono stati impiegati in altrettante operazioni simili anche a Foggia, Lodi e Pescara.