Immobilizza la cassiera, porta via il denaro in cassa e fugge con una bicicletta: ricercato Un uomo è entrato in un supermarket, ha immobilizzato la cassiera e portato via il denaro. Il ladro è poi scappato in sella a una bicicletta: è successo a Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ha rapinato un supermarket ed è poi scappato su una bicicletta: è successo a Pavia nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio. L'uomo, che al momento è ricercato, è fuggito con un bottino di circa cento euro. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia Pavese", il ladro potrebbe aver già colpito altri quattro negozi in questo stesso mese. Per fortuna non si sono registrati feriti.

L'uomo è scappato in sella a una bicicletta

Secondo una prima ricostruzione, il ladro si è infatti avvicinato alla casa aperta, ma la donna lo ha visto e cercato di fermare. Lui le avrebbe immobilizzato i polsi e preso il denaro dopodiché è scappato in sella a una bicicletta. Pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato tutti i testimoni per cercare di risalire all'identità del responsabile. L'uomo infatti aveva il volto mezzo coperto da una mascherina. Gli inquirenti vagliano tutte le ipotesi: si pensa che l'uomo possa essere responsabile degli altri colpi, ma non è ancora certo. Anche nelle altre occasioni, sono stati rapinati supermercati e farmacie. E nessuno è stato però in grado di dare elementi necessari che potessero aiutare a risalire alla sua identità.

A Milano arrestato un 20enne per aver rapinato due farmacie

A fine dicembre un ragazzo di venti anni è stato invece arrestato dai carabinieri di Milano dopo che aveva rapinato due farmacie di via Silvia e di via Grosotto. Per mettere a segno i suoi colpi, oltre a coprire il volto con un passamontagna, ha utilizzato una scacciacani. Dagli approfondimenti delle forze dell'ordine, emerge che il 20enne ha già dei precedenti per reati contro il patrimonio. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata.