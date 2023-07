Imbrattata la storica scritta della Lega a Pontida: “Siete solo dei razzisti” È stata vandalizzata la scritta in verde che da 33 anni campeggia sul pratone di Pontida (Bergamo), “Padroni a casa nostra”: accanto compare la frase “Siete solo dei razzisti”. Insorge la Lega: “Un insulto alla libertà e alla partecipazione”

La scritta vandalizzata a Pontida (Bergamo), foto Matteo Salvini

La scritta è storica. È quella che campeggia sul pratone di Pontida, lo spiazzo verde in provincia di Bergamo che dal 1990 ospita i raduni della Lega, prima Lega Nord e poi Lega per Salvini Premier: "Padroni a casa nostra". Oggi, dopo 33 anni, è stata vandalizzata. E sotto compare un'altra frase, dipinta in nero con lo spray. "Siete solo dei razzisti".

La risposta della Lega

"Più ci attaccano e più ci danno forza. La risposta del grande popolo della Lega arriverà il 17 settembre, sempre a Pontida, per una festa di libertà e democrazia alla quale, evidentemente, questi vandali non parteciperanno", è la pronta risposta del premier Matteo Salvini.

Seguita da quella di Roberto Calderoli, fedelissimo ministro leghista per le Autonomie e gli Affari Regionali. "Dalla seconda metà degli anni Ottanta a oggi il prato di Pontida è sempre stato, e sempre sarà, un luogo di popolo, di festa, di partecipazione, di aggregazione, di idee espresse democraticamente, senza che ci sia mai stata una violenza, anche piccola", il suo commento sulla scritta del "sacro prato" imbrattata. "Chi insulta o deturpa un luogo simbolo insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni”.

La scritta vandalizzata a Pontida (Bergamo), foto Matteo Salvini

Il raduno di Pontida

Il raduno di Pontida, da ben 33 anni, è l'annuale raduno politico dei militanti della Lega Nord e, dal 2018, della Lega per Salvini Premier. La località in cui si tiene è stata scelta per commemorare il giuramento di Pontida che, secondo la tradizione, si sarebbe tenuto il 7 aprile 1167, portando alla nascita della Lega Lombarda contro l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa.

La prima edizione si è svolta il 20 maggio 1990, tra comizi dei maggiori esponenti del partito e veri e propri cerimoniali. Sul "sacro suolo", come veniva definito dai leghisti, veniva issata la bandiera della Padania e veniva suonato il Va, pensiero di Giuseppe Verdi, scelto come inno della Padania.