Il video della coppia che ruba le valigie di clienti distratti nelle hall di alberghi di lusso Una coppia è stata arrestata per aver messo a segno 12 colpi in 3 mesi nelle strutture alberghiere di lusso nel Nord Italia. I due, fingendosi clienti, rubavano i bagagli lasciati incustoditi e poi fuggivano aiutati da un complice.

A cura di Enrico Spaccini

Una coppia negli ultimi tre mesi ha messo a segno almeno 12 colpi in altrettante strutture alberghiere del Nord Italia. I due, un 45enne e una 38enne, sono stati arrestati durante un'operazione congiunta dei carabinieri di Vimercate e i colleghi di Torino. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, entravano nelle hall di alberghi di lusso fingendosi clienti e, approfittando di momenti di distrazione, sottraevano valigie o altri effetti personali che trovavano incustoditi. L'uomo è stato trasportato in carcere a Torino, mentre la donna è agli arresti domiciliari nel comune di Monza.

Fingevano di essere clienti dell'hotel

Il modus operandi era sempre lo stesso. Il 45enne cubano e la 38enne peruviana si mescolavano tra i clienti degli alberghi di lusso del Nord Italia e si fingevano interessati a trascorrere qualche notte in quelle strutture. Poi, però, appena vedevano bagagli lasciati incustoditi, entravano in azione portandoli via con loro.

All'esterno degli alberghi c'era un complice che, alla guida di un auto presa a noleggio, era pronto a portare via la coppia il più in fretta possibile. In questo modo avrebbero messo a segno almeno 12 colpi in tre mesi.

Le indagini e l'arresto

Sul caso hanno indagato i carabinieri del Nor di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, insieme ai colleghi di Torino. Dopo la segnalazione di una serie di furti avvenuti in due strutture del vimercatese lo scorso novembre, i militari sono passati alle analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Nel corso delle indagini, è stato accertato anche che i due avevano utilizzato alcune carte di credito trovate all'interno dei bagagli trafugati, e che il ruolo di uno dei complici era di custodire in casa i beni rubati. Il 45enne è stato arrestato questa mattina, venerdì 20 ottobre, e portato in carcere a Torino su disposizione del gip di Monza, mentre la 38enne si trova ai domiciliari a Monza. Le accuse nei loro confronti sono di furto aggravato in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.