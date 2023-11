Il video del poliziotto eroe che salva un uomo che minacciava di buttarsi dal cavalcavia Un uomo che minacciava di buttarsi dal cavalcavia è stato salvato da un poliziotto eroe che lo ha afferrato in tempo: i fatti sono accaduti sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Un poliziotto è riuscito a salvare un uomo che minacciava di buttarsi dal cavalcavia. Sono stati momenti di panico in provincia di Varese ieri sabato 25 novembre. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentativo di suicidio, l'agente si è arrampicato sul telone di un autocarro ed è riuscito a raggiungere l'uomo in difficoltà con un salto di circa un metro e mezzo. Così in poco tempo ha bloccato la vittima in bilico sul cavalcavia sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio.

Il poliziotto eroe intanto è stato aiutato dai suoi colleghi che in quel momento erano intervenuti sulla strada del cavalcavia: proprio mentre la rete stava per cedere a causa del peso dell'uomo e dell'agente corso in suo aiuto, con un grande lavoro di squadra, entrambi sono stati messi in salvo.