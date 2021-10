Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale lancia la sfida: “50mila Kg in meno di CO2” Risparmiare 50mila Kg di CO2 e piantare 200 nuovi alberi a Milano. È la sfida lanciata in occasione della nona edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, uno degli eventi più attesi in Italia da chi si occupa di sviluppo sostenibile che si terrà il 12 e 13 ottobre all’Università Bocconi di Milano col tema: “Rinascere sostenibili”.

A cura di Redazione Milano

Sono tante le azioni che possono aiutare a ridurre il nostro impatto sull'ambiente e a risparmiare emissioni di Co2. Qualche esempio? Riciclare correttamente i rifiuti, riutilizzare la tazza del caffè, fare una doccia di 5 minuti, guidare di meno, comprare prodotti locali ed evitare la fast fashion. E adesso il Salone della Csr e dell’innovazione sociale e AWorld, l'app ufficiale a supporto della campagna ActNow contro il climate change delle Nazioni Unite, lanciano la sfida per risparmiare 50mila chili di Co2 entro il 30 ottobre 2021 e piantare così 200 nuovi alberi a Milano.

Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Global Compact Network Italia, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica, è uno degli eventi più attesi in Italia da chi si occupa di sviluppo sostenibile: la nona edizione si terrà il 12 e 13 ottobre all'Università Bocconi di Milano, col tema: "Rinascere sostenibili". Già dal 2018 il Salone, per ridurre l'impronta ecologica, pianta ogni anno 100 alberi nel Bosco della Csr al Parco Nord di Milano, realizzato con il supporto di Rete Clima, ente non profit attivo in Italia con progetti di compensazione forestale di gas serra e di sostenibilità: "Quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare l'obiettivo e di arrivare a 200, coinvolgendo la community del Salone e tutti coloro che vorranno contribuire a ridurre le emissioni. Un gesto concreto alla portata di tutti, e che abbiamo voluto realizzare in partnership con AWorld", spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone. L'obiettivo è quindi quello di arrivare complessivamente a 500 alberi piantati anche grazie all'aiuto di Aworld, app che con le tecniche di gamification accompagna le persone nel loro percorso verso la sostenibilità, punta a sensibilizzarle e le sprona alla cittadinanza attiva, educandole sui temi richiamati dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Ecco come si partecipa alla challenge

Partecipare alla challenge lanciata in occasione della nona edizione della manifestazione è molto semplice: basta scaricare la app AWorld e unirsi al team “Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale” (codice: SC2021), partecipare alla challenge “Facciamo crescere il Bosco della CSR” e accumulare le proprie azioni positive per contribuire all'obiettivo di risparmiare 50mila Kg di CO2 entro il 30 ottobre 2021.

Le organizzazioni protagoniste del Salone 2021

Sono 230 le organizzazioni protagoniste della nona edizione del Salone. Il programma culturale dei due giorni è consultabile online e tutti gli eventi del palinsesto si potranno seguire in streaming. La manifestazione sarà in forma ibrida, con la possibilità, a numero chiuso, di partecipazione in presenza previa iscrizione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della manifestazione.