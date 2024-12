video suggerito

Il Comune di Villasanta cerca pensionati e volontari: faranno le “sentinelle di quartiere” Il Comune di Villasanta, in provincia di Monza, è in cerca di umarèll, cioè pensionati che possano controllare l’andamento dei lavori pubblici in città. Si tratta di un’iniziativa lanciata dal sindaco per sopperire alla mancanza di personale negli uffici del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comune di Villasanta, in provincia di Monza, è in cerca di umarèll, cioè pensionati che possano controllare l'andamento dei lavori pubblici in città. Si tratta di un'iniziativa lanciata dal sindaco, Lorenzo Galli, che per sopperire alla mancanza di personale negli uffici del Comune ha introdotto le figure dei volontari civici.

"Il mondo del lavoro privato offre condizioni migliori – ha raccontato Galli – il poco personale che abbiamo a disposizione è assorbito da incombenze burocratiche e lavori da scrivania, tra bandi, concorsi e simili. Ma la mia esperienza nel mondo delle associazioni di volontariato, che è quello da cui provengo, mi ha insegnato che ci sono tante persone che, raggiunta la pensione, hanno molto tempo libero, se non vengono assorbite dalla famiglia per fare i nonni, e anche molta voglia di aiutare la comunità".

Da qui, l'idea di assoldare queste persone come "sentinelle di quartiere" affinché vigilino su strade, cantieri, lavori pubblici e giardini così da segnalare al Comune tutti gli interventi da fare prima che se ne lamentino i cittadini: "Vorremmo introdurre queste figure in grado di supportare l’amministrazione intercettando magari piccoli guasti – continua il sindaco – ed anche eventuali mancanze da parte dei fornitori di servizi. A loro, peraltro, faremmo anche un minimo di formazione su come approcciare questa attività".

I profili maggiormente ricercati saranno quelli più tecnici: "Penso per esempio ad artigiani, elettricisti, a chi si intende di cura del verde– spiega Galli – a tutte quelle persone con preparazione accumulata in anni di lavoro, che si ritrovano inattive. In Comune avevamo già un registro dei volontari che però, dopo il Covid, è finito in secondo piano". L'obiettivo è quello di recuperarlo e integrarlo con nuovi volontari, che potranno essere di tutte le età.