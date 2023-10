Il caso di Masiel, la ragazza di 26 anni scomparsa: i genitori non hanno più notizie da un anno Masiel è una ragazza di 26 anni che è scomparsa un anno fa da Seregno (Monza e Brianza): è uscita da casa per andare a fare un colloquio a Milano e non è più rientrata.

Da un anno non si hanno più notizie di Masiel, la ragazza di 26 anni che è sparita da Seregno, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. La giovane viveva a casa con i genitori, che l'hanno vista per l'ultima volta nella mattina del 4 ottobre 2022. Durante la trasmissione Chi l'ha visto, in onda su RaiTre, i familiari hanno avuto modo di ripercorrere gli ultimi momenti di quella terribile giornata.

Chi è Masiel, la ragazza di 26 anni scomparsa un anno fa

Occhi neri e capelli rossi (o almeno fino al momento della scomparsa), Masiel è alta 1.65 e parla due lingue: italiano e spagnolo. La mattina del 4 ottobre 2022 è uscita da casa con l'intento di andare a fare un colloquio di lavoro a Milano. Sembrerebbe che quel giorno sia andata via dall'abitazione dei suoi genitori senza alcun documento. Da quel giorno, i suoi cari non sanno più che fine abbia fatto. Aveva con sé il cellulare che però risulta spento ormai da tempo.

L'ultimo biglietto lasciato alla madre

Ai giornalisti di Chi l'ha visto, la madre della 26enne ha mostrato un biglietto che aveva scritto la ragazza prima di far perdere le sue tracce: "Ci vediamo domenica pomeriggio, mi fai trovare un po' di riso in bianco? Un bacio". Nulla quindi che lasciasse presagire a un allontanamento volontario.

Anzi dimostrerebbe l'intenzione della giovane di rientrare a casa dei genitori. Eppure nessuno sa che fine possa aver fatto: se abbia incontrato qualcuno, se le sia capitato qualcosa di terribile o se si sia semplicemente allontanata da Seregno e magari anche dalla Lombardia.

Un anno di ricerche e tanti interrogativi che aspettano ancora adesso una risposta.