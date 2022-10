Il bimbo che non dorme più dopo aver perso il suo pupazzo: ritrovato grazie all’appello social del papà L’appello del papà di Lorenzo, due anni, disperato dopo la perdita del suo pupazzo preferito. La foca giocattolo viene ritrovata qualche giorno dopo grazie al post su Facebook, che ha fatto il giro del web.

La foca azzurra persa dal piccolo al centro commerciale

È il compagno inseparabile di Filippo, un bambino di due anni che abita in provincia di Brescia: si chiama Squirt ed è un pupazzo a forma di foca celeste, tondo e morbidissimo. Il vicino di letto da stringere forte ogni sera, prima di dormire. L'amico fedele che scaccia ogni paura, del buio e dei mostri. Un animaletto da portare ovunque, persino al supermercato. Dove, un giorno, è sparito nel nulla.

L'appello del papà disperato sui social

"Stamattina al centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle (Brescia) è stato perso il peluche in foto. È molto importante per il mio bimbo di due anni! Condividete, per favore. Aiutatemi a trovarlo".

È l'appello sui social di Lorenzo, il papà di Filippo, disperato per aver perso il suo amico di pezza: piange di continuo, fatica ad addormentarsi. Cerca sempre la sua foca azzurra, senza trovarla più. Uno strazio tale da spingere il padre a rivolgersi agli amici di Facebook, implorandoli di condividere e spargere la voce.

Leggi anche Perché Stefano Binda è stato risarcito dopo l’accusa di aver ucciso Lidia Macchi

Il pupazzo ritrovato grazie alla mobilitazione dei social

Le aspettative sono basse, ma Lorenzo non vuole lasciare niente di intentato. Passano i giorni, le ricerche continuano. Il post viene condiviso e fa il giro del web, l'informazione gira e rigira. Finché non arriva la notizia tanto sperata: Squirt è stato ritrovato.

"Sogni tranquilli attendono Filippo, Squirt è stato ritrovato!". Il merito è del popolo social, che si è impegnato in prima linea per restituire il sorriso al piccolo Filippo.

Il papà le ha provate tutte per il suo piccolo

E al suo papà, sollevato come non mai. Che nel frattempo aveva contattato tutte le redazioni di stampa locale: "Non so più cosa fare, il mio bimbo ha due anni e non riesce a prendere sonno, potete aiutarmi?". E aveva battuto negozi di giocattoli e rivenditori online. Senza risultato: nessun pupazzo era uguale a Squirt.

"Grazie a tutti, davvero". E grazie al cuore grande di un papà, disposto a tutto per la felicità del suo bambino.