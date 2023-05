I rifiuto prendono fuoco e le fiamme invadono un condominio: paura tra i residenti Nella notte un incendio è scoppiato dalla spazzatura ai piedi del condominio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano: fortunatamente non risultano persone ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Paura verso le 2 della scorsa notte a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Qui in un condominio di via Livorno si sono alzate della fiamme. Stando a quanto precisato dai vigili del fuoco l'incendio è scoppiato dalla spazzatura ai piedi del condominio: il fuoco ha poi convolto circa 70 mq di cappotto della soletta del porticato. Non risultano fortunatamente persone ferite. I condomini si sono accorti in tempo di quello che stava accadendo e hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.

Subito dopo accertato che non ci fossero persone coinvolte, si sono analizzati i danni. Coinvolte dalle fiamme sembrano essere state le finestre al primo piano. Tutti gli appartamenti però sono stati giudicati agibili. Ora i vigili del fuoco e la polizia locale indaga su quanto accaduto: non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio. Non si esclude la pista dolosa.