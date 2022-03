I grattacieli di Citylife a Milano restano al buio per l’iniziativa “M’illumino di meno” I tre grattacieli di Citylife a Milano resteranno simbolicamente spenti per l’iniziativa “M’illumino di meno”. Alla giornata per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili aderiscono anche molti comuni dell’hinterland.

A cura di Francesco Loiacono

Le "tre torri" di Milano, i tre grattacieli di Citylife resteranno al buio questa sera in occasione dell'iniziativa "M'illumino di meno". L'iniziativa per promuovere il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili è stata ideata dalla trasmissione Caterpillar su Radio2 ed è giunta alla sua 18esima edizione. Quest'anno arriva in un momento delicato per via della crisi energetica in corso e del conflitto tra Russia e Ucraina: "L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare – spiegano gli organizzatori sul sito della trasmissione -. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace".

La torre Allianz Isozaki (soprannominato "il dritto"), la torre Libeskind Pwc (il "curvo") e la torre Hadid Generali (lo "storto") resteranno dunque simbolicamente spenti per alcuni minuti, come in passato era accaduto per altri edifici di Milano.

Luci spente anche a Rho e ad Assago

Sono tanti, nel Milanese, i comuni che hanno aderito all'iniziativa. A Rho resterà al buio il palazzo comunale, con la facciata e le luci a decoro dell'edificio in piazza Visconti che resteranno spente. Ad Assago resteranno invece spente dalle 18.30 alle 20 le luci della sede municipale e di piazza Risorgimento: "Il Comune di Assago anche quest'anno partecipa alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – ha detto in una nota la sindaca Lara Carano -. Lo fa in un momento difficile, che stiamo vivendo, non solo per quanto attiene la necessità della tutela ambientale, ma anche a causa della guerra in corso. Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare sono il leit motiv della manifestazione. Ai suddetti verbi desidero aggiungere anche la frase ‘Realizzare la Pace' in quanto solo se vive la pace è possibile realizzare il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, insiti in un progetto di armonia universale, come insegna il francescanesimo, antesignano nel richiamare al dovere di amare la natura per poter amare realmente tutte le sue creature".