Hanno appuntamento in Comune per sposarsi, ma il funzionario non si presenta: costretti a rinviare il matrimonio Lo scorso 7 luglio a Rho, nel Milanese, una coppia di promessi sposi è stata costretta a posticipare il matrimonio perché il funzionario del Comune non si era presentato alla location per la celebrazione. I fidanzati però non hanno rinunciato ai festeggiamenti tutti organizzati in un vicino ristorante.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere il giorno che sarebbero diventati marito e moglie, invece per una coppia residente nel milanese al termine dei festeggiamenti non erano ancora sposati. Tutto perché il funzionario comunale non si è presentato alla location per celebrare le nozze: è accaduto a Rho lo scorso 7 luglio.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i due fidanzati e i loro invitati si sono presentati verso mezzogiorno a Villa Burba per la celebrazione della nozze ma la sala del Camino, dove il Comune celebra le nozze, era chiusa. Mancava il funzionario. I promessi sposi lo hanno atteso per diversi minuti prima di capire che non sarebbe mai arrivato. La coppia ha così deciso di chiamare la polizia locale per denunciare l’accaduto. Quando la dirigente del settore ha capito quello che stava accadendo – come riporta Il Corriere della Sera – si è proposta di celebrare lei le nozze ma ormai era tardi. La coppia infatti aveva appuntamento al ristorante e non potevano rischiare di annullare anche il ricevimento. Qui hanno festeggiato il loro amore ancora da fidanzati.

Il Comune di Rho nei giorni successivi ha rilasciato una nota in cui spiega: "Gli sposi avevano previsto le nozze tra due mesi, poi hanno inviato una comunicazione scritta per annunciare la volontà di anticipare il matrimonio. Da parte del Comune, che aveva istruito la pratica matrimoniale e disposto le relative pubblicazioni, non è stata inviata alcuna risposta di conferma e, di fatto, il matrimonio non risultava tra quelli da celebrare nel fine settimana".

E poi aggiunge: "Funzionario e dirigente, allertati tramite la polizia locale cui si sono rivolti gli sposi dal momento che ci si trovava in un giorno festivo con uffici chiusi, hanno offerto agli interessati la disponibilità di presentarsi subito per celebrare le nozze. La coppia ha in un primo momento acconsentito per le ore 18, preferendo recarsi prima al ristorante con gli invitati, quindi nel pomeriggio ha comunicato che si sarebbe dovuta concordare un'altra data. L'Amministrazione, che si scusa con la coppia e con i suoi invitati per la mancata presa d'atto della comunicazione sulle nozze anticipate, ha già concordato con gli sposi un nuovo orario nell'arco di questa settimana". Presto quindi la coppia sarà marito e moglie.