“Ha favorito la nomina di un’amica”: indagato per abuso d’ufficio il direttore dell’ospedale di Como Fabio Banfi, il direttore generale di Asst Lariana, avrebbe formalizzato la nomina di una dottoressa sua amica a direttrice della struttura che lavora sulla prevenzione e gestione del rischio sanitario senza procedere con concorso pubblico: cosa prevedono le accuse della Procura di Como.

A cura di Giorgia Venturini

L’Ospedale Sant’Anna di Como

Dovrà difendersi dall'accusa di abuso d'ufficio Fabio Banfi, il direttore generale di Asst Lariana. Secondo le indagini della polizia lo scorso dicembre il direttore avrebbe formalizzato la nomina di una dottoressa sua amica a direttrice della struttura che lavora sulla prevenzione e gestione del rischio sanitario. Tutto senza procedere però con concorso pubblico.

Le accuse rivolte al direttore dell'Asst Lariana

Stando a quanto emerso dai mesi di investigazione, lo scorso novembre l'Asst Lariana aveva aperto una posizione interna per scegliere il nuovo direttore del settore "Qualità e risk management". La nomina della dottoressa è avvenuta scegliendo tra il persona dipendente dell'azienda senza estendere la candidatura agli esterni, come in realtà previsto dalla legge. Inoltre il direttore – secondo le accuse e come riporta La Provincia di Como – non avrebbe proceduto con concorso pubblico e con la pubblicazione del bando sul bollettino della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo la Procura il direttore avrebbe agito per favorire la nomina della dottoressa che è risultata poi essere sua amica.

Il direttore dovrà chiarire la sua posizione

A segnalare quanto accaduto ai magistrati di Como è stato il posto di polizia del Sant’Anna che ha sospettato delle irregolarità. Ora al direttore è stato notificato l’informazione di garanzia: potrà decidere ora di procedere con l'interrogazione dove potrà chiarire la sua posizione. La Procura poi potrà decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.