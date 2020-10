in foto: Giuseppe Antonelli

Era scomparso dallo scorso 28 luglio, dopo le dimissioni da una clinica di Brescia. E questa mattina, purtroppo, le ricerche di Giuseppe Antonelli si sono concluse in modo tragico: il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in un campo nei pressi di Gussago, paese in provincia di Brescia in cui viveva. Dell'uomo, un imbianchino di 51 anni, si erano perse le tracce dopo un ricovero a causa di una caduta e le successive dimissioni dall'ospedale Sant'Anna di Brescia, alla fine di luglio. Pochi giorni dopo la sua scomparsa il fratello Fulvio aveva diffuso un appello su Facebook, invitando chiunque avesse informazioni utili a contattarlo: "È una persona fragile, e anche se si sente uno spirito libero è una persona che ha bisogno di aiuto", aveva detto.

Giuseppe Antonelli era scomparso a fine luglio

Giuseppe si sarebbe allontanato volontariamente: un giubbotto nero e un paio di jeans gli indumenti che indossava il giorno della scomparsa. La famiglia si era allarmata perché, a qualche giorno di distanza dalle dimissioni dalla clinica, non aveva ancora avuto notizie del 51enne. Dopo la denuncia di scomparsa erano arrivati anche gli appelli sui social network e anche alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?", nella speranza che qualcuno potesse averlo avvistato o avesse sue notizie. Per oltre due mesi di Giuseppe non si è saputo niente: l'uomo sembrava essere sparito nel nulla. Questa mattina, secondo quanto riporta il quotidiano locale "Giornale di Brescia", il tragico epilogo della vicenda: il cadavere dell'uomo è stato trovato in un campo nella frazione di Barco, a sud di Gussago, dal cane di un cacciatore. Non sono state chiarite al momento le cause della morte.