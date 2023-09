Guasto alla stazione di Codogno, ritardi sulle tratte per Milano: l’elenco dei treni cancellati Nella giornata di oggi, lunedì 4 settembre, a causa di un guasto agli impianti della stazione di Codogno si sono registrati ritardi e cancellazioni di treni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi lunedì 4 settembre si è registrato un guasto agli impianti della stazione di Codogno, un comune che si trova nella provincia di Lodi. Questo ha causato la cancellazione di alcuni treni Trenord e diversi ritardi su tutta la circolazione con conseguenti disagi per i pendolari.

Trenord suggerisce di utilizzare le linee alternative per Cremona (via Treviglio) e per Milano (via Pavia). Il treno tra Mantova-Milano Centrale è stato limitato a Pizzighettone. Sono stati cancellati il treno delle 6.37 Piacenza – Milano Greco Pirelli, 6.54 Piacenza-Milano Certosa, quello delle 7.10 che copriva la tratta Piacenza – Milano Greco Pirelli, quello delle 7.47 che interessava la tratta Milano Greco Pirelli – Piacenza.

Il guasto agli impianti – l'avviso è stato diramato da Trenord alle 5.57 di mattina – ha infatti causato un ritardo fino a ottanta minuti per i treni che sono diretti verso Milano e Cremona. Sono stati deviati anche molti treni. I tecnici dell'azienda dei trasporti ferroviari sono a lavoro per risolvere il problema.