Circolazione fortemente rallentata e a tratti bloccata per la linea S1 di Trenord che copre la tratta Lodi-Saronno, nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno.

Guasto a Milano Porta Vittoria, treni cancellati

Un guasto all'altezza di Milano Porta Vittoria ha costretto decine di pendolari a rimanere fermi sul convoglio in attesa che i tecnici di Rfi sistemassero il problema. In una nota, si legge che "un guasto ad uno scambio nei pressi di Milano Porta Vittoria sta causando ritardi fino a 30 minuti. Sono previste cancellazioni e variazioni di percorso. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi". Grandi i disagi provocati dal guasto tecnico che ha costretto i pendolari a rinunciare ad alcune corse e organizzarsi per trovare vie alternative per andare a lavoro o raggiungere i luoghi per tempo. Il guasto è stato risolto in 40 minuti e i tecnici di Rfi sono ora al lavoro per capirne le cause, ancora in corso di accertamento.

Guasto a Milano, Frecciarossa in tilt

Lo scorso 13 febbraio un altro guasto si era verificato al nodo di Milano, tra le stazioni Centrale e Lambrate, provocando un ritardo fino a tre ore. Come riportato allora da Rfi (rete ferroviaria italiana), si è trattato di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni che si è verificato attorno alle 7.15. I tecnici, intervenuti prontamente, avevano trovato difficoltà nel rimediare al problema, prolungando i tempi di attesa. Il guasto aveva provocato problemi anche alla circolazione dei Frecciarossa a livello nazionale, con ritardi fino a sei ore alla stazione di Roma Termini e sulla direttrice verso Napoli.