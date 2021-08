Gorgonzola, writer spagnoli imbrattano un vagone della metropolitana verde: denunciati Due writer spagnoli di 21 e 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Gorgonzola in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato. I due sono accusati di aver imbrattato il vagone di un treno della metropolitana verde in sosta. Dopo una perquisizione, i militari hanno trovato 81 bombolette spray nella loro automobile.

Foto: Carabinieri di Milano

Due writer spagnoli sono stati denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Gorgonzola per il reato di danneggiamento aggravato. Secondo quanto comunicato dai militari, i due giovani di 21 e 22 anni, sono responsabili dell'imbrattamento di un vagone di un treno Atm della metropolitana. I carabinieri, allertati dagli addetti alla vigilanza, hanno sorpreso i due giovani nel parcheggio adiacente alla stazione a bordo di un'automobile che mantenevano un comportamento sospetto. La targa del veicolo, spagnola, li ha insospettiti.

Writer spagnoli sorpresi a imbrattare la metro, denunciati

I militari hanno quindi effettuato tutti gli approfondimenti del caso, ricostruendo che pochi istanti prima di essere notati in auto, i due writer spagnoli avevano imbrattato un vagone in sosta. Il tutto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda di trasporti. Così, i militari hanno operato una perquisizione nel veicolo dei due giovani, trovando un totale di 81 bombolette spray, diverse delle quali utilizzate per realizzare i graffiti sul treno. Tutte sono state sequestrate. Al termine del controllo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà i due writer spagnoli.

Foto: Carabinieri di Milano

La linea verde della metropolitana di Milano, insieme alla linea rossa, è quella principalmente presa di mira dai writer. Sono diversi i casi di vandalismo che colpiscono i vagoni dei treni che viaggiano lungo le due linee. Tra graffiti e scritte, negli ultimi anni sono stati tantissimi i vani danneggiati a cui Atm ha dovuto rimediare con le pulizie.