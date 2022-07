Gli rubano gli AirPods e li localizza in Questura Un ragazzo ha localizzato i suoi AirPods in Questura a Milano. Pensando che qualcuno le avesse trovate e consegnate alla polizia, è andato dagli agenti per chiederli indietro. Poi ha scoperto che un ragazzo fermato poco prima per tentato furto glieli aveva rubati.

Doppia denuncia nel giro di pochi minuti per un ragazzo di 23 anni. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Questura di Milano per aver tentato di rubare il portafoglio a un 45enne di origini bengalesi mentre si trovava all'incrocio tra viale Tibaldi e via Ascanio Sforza. Notato dagli agenti, è stato bloccato e accompagnato in via Fatebenefratelli. Nel frattempo un altro giovane stava cercando i suoi AirPods. Avviata l'applicazione per rintracciarle, l'iPhone le ha identificate proprio alla Questura. Erano nelle tasche del 23enne arrestato.

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, nella mattinata di ieri, mercoledì 13 luglio, il giovane arrestato si è avvicinato furtivamente alle spalle della vittima di 45 anni ignara di tutto. Arrivatogli subito dietro, ha tentato di sfilargli il portafogli dal taschino posteriore del pantalone. Proprio in quel momento, però, stava passando una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti a bordo della volante hanno notato il tentativo di furto, dunque, scesi dal veicolo, si sono precipitati per bloccare il giovane. Una volta ammanettato, è stato caricato sull'auto e portato in Questura. Nel frattempo, il ragazzo vittima di furto degli AirPods stava rintracciando i suoi auricolari wireless. Quando l'iPhone li ha posizionati in via Fatebenefratelli 11, ha pensato che qualche anima pia li avesse trovati e portati alla polizia. Invece, al suo arrivo in Questura, ha scoperto che il 23enne fermato per tentato furto glieli aveva sottratti. Per questo motivo, il giovane arrestato è stato denunciato nuovamente. Le cuffiette poi sono state restituite al legittimo proprietario.