Gli amici di Lara Ponticiello, morta per una meningite fulminante: “Ricorderemo il tuo dolce sorriso” Lara Ponticiello è stata stroncata da una meningite fulminante domenica 26 maggio. La ragazza si trovava a Berlino per studiare. Tanti i messaggi di condoglianze sui social: lascia i genitori e due fratelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Lara Ponticiello è morta a 23 anni per una meningite fulminante. Era una studentessa di Gonzaga, in provincia di Mantova, deceduta però a Berlino dove si trovava in Erasmus con l'università Alma Mater Studiorum di Bologna. Il comune di Gonzaga ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. Anche dai social sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio, alcuni dei quali ricordavano la ragazza: "Ciao Lara ricorderò sempre il tuo dolce sorriso".

La meningite fulminante che ha colpito la ragazza

Lara Ponticiello ha iniziato a sentirsi male venerdì 24 maggio. Un leggero malore che ha provato a curare con dei farmaci generici. Il giorno dopo, però, la ragazza è stata portata in un ospedale di Berlino, città in cui viveva momentaneamente per studiare, dopo essere svenuta. Qui, è stata ricoverata in terapia intensiva dove la studentessa è entrata in coma irreversibile. Il decesso è stato dichiarato la sera di domenica 26 maggio dai medici tedeschi.

Una meningite fulminante se l'è portata via. I genitori sono subito andati a Berlino e hanno concesso l'autorizzazione per la donazione degli organi. Il problema è che l'infezione potrebbe averli danneggiati, per cui non è stato possibile eseguire alcun trapianto.

I messaggi dal Comune e dagli amici sui social

Lara Ponticiello lascia a Gonzaga la mamma Roberta, il papà Simone e due fratelli, Loris e Gaia. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze alla famiglia. Nel gruppo Facebook "Sei di Reggiolo se…", si leggono diversi commenti sia di cordoglio sia di ricordo: "Ciao Lara ricorderò sempre il tuo dolce sorriso", "Quanta tristezza, riposa in pace angelo bello".

In questo stesso gruppo si era iscritta anche la ragazza per proporsi come insegnante di ripetizione di tedesco per gli alunni delle scuole superiori. Il Comune di Gonzaga ha pubblicato un post su Facebook: "Rappresentando il cordoglio della comunità gonzaghese, l’Amministrazione comunale esprime commozione e vicinanza alla famiglia Ponticiello per la perdita di Lara". La data dei funerali non è ancora stata fissata, sembra che la sua salma non sia ancora rientrata in Italia.