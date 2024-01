Gli alpini dei Vigili del fuoco salgono sul Duomo di Milano: una donna si è sentita male sulle guglie Il nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco sta effettuando un intervento in una delle terrazze del Duomo di Milano per soccorrere un turista che ha accusato un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco sta effettuando in questi minuti un intervento in una delle terrazze del Duomo di Milano. Secondo quanto emerso, starebbero prestando soccorso a un turista che avrebbe accusato un malore: le condizioni dell'uomo però, fortunatamente, non sarebbero particolarmente gravi. Assistito dai Vigili del fuoco, sta per essere consegnato nelle mani del personale del 118.

Un intervento analogo a quello avvenuto nel settembre del 2022, quando una donna di 55 anni si era fratturata la caviglia mentre scendeva le scale del Duomo. In questa occasione il team del gruppo Saf aveva quindi dovuto calarla dall'alto con una particolare imbracatura, una barella sospesa nel vuoto per ben 70 metri di discesa, davanti agli occhi increduli di passanti e turisti.