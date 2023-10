Giro di Lombardia 2023, strade chiuse e orari dei passaggi da Como a Bergamo Il 7 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2023, una delle Classiche del ciclismo su strada. La corsa partirà dal centro di Como e arriverà a Bergamo, in viale Roma. Il percorso di 238 km passerà anche dalla provincia di Lecco. Nell’articolo tutte le strade coinvolte.

La partenza di una passata edizione del Giro di Lombardia

Sabato 7 ottobre 2023, è in programma il Giro di Lombardia, una delle "Classiche monumento" del ciclismo maschile su strada. La 117esima edizione partirà da Como alle 10.20 e arriverà a Bergamo tra le 16.39 e le 17.25. Il percorso, lungo 238 km, attraverserà le province di Como, Lecco e Bergamo.

La corsa sarà caratterizzata da sette salite e raggiungerà il punto più alto sul colle di Zambla, a 1257 metri sopra il livello del mare. Il dislivello complessivo che dovranno affrontare i corridori sarà superiore ai 4400 metri. Saranno numerose le strade delle tre province che durante tutta la giornata saranno interessate dal passaggio del Giro con modifiche alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

La planimetria del Giro di Lombardia 2023

La partenza della corsa è prevista alle 10.20 di sabato 7 ottobre da Como. Il villaggio di partenza sarà allestito in piazza Cavour e aprirà già alle 8.45. Il "chilometro zero" è previsto in via Papa Clemente XIII. Dopodiché i corridori seguiranno il percorso di 238 km che toccherà anche le province di Lecco e Bergamo. Tutte le strade interessate dalla corsa sono consultabili nel dettaglio sulla cronotabella ufficiale.

La cronotabella del Giro di Lombardia 2023

Gli orari delle strade chiuse in provincia di Como

Dopo la partenza di Como alle 10.20 la carovana del Giro di Lombardia si dirigerà in direzione Cantù (10.45) per poi scalare il colle del Ghisallo dal versante di Asso (tra le 11.14 e le 11.18) e scendere verso Bellagio.

Oltre alla viabilità cittadina di Como, Casnate con Bernate e Cantù le strade provinciali interessate dal Giro saranno:

la Sp 28 Luisago-Senna-Lipomo

la Sp 38 Cantù-Alserio

la Sp 40 Arosio-Canzo

la Sp 41 della Vallassina

la Sp 583 Lariana.

Le deviazioni in provincia di Lecco

La provincia di Lecco sarà interessata dalla corsa per alcuni chilometri lungo la riva del lago di Como tra Mandello del Lario e Calziocorte (tra le 12.15 e le 12.26). Le strade provinciali coinvolte saranno:

la Sp 583 Lariana

la Sp 72 del lago di Como

la Sp 59 di Olginate

la Sp 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate

la Sp 177 Calziocorte-Carreno.

Le strade chiuse in provincia di Bergamo

Entrati in provincia di Bergamo si scala per prima la Roncola (tra le 13 e le 13.16). Seguono le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda (tra le 15.58 e le 16:41). Da Ganda si arriva a Selvino (tra le 16.03 e le 16.47) dove inizia la discesa verso Bergamo con il passaggio dalla Città Alta fino all'arrivo di viale Roma, previsto tra le 16.39 e le 17.25.

In provincia di Bergamo saranno interessate diverse strade:

la Sp 177 Caprino Bergamasco-Torre de' Busi-Calziocorte

la Sp 342 Briantea

la Sp 175 ex Ss 342-Almenno San Salvatore

la Sp 173 Ponte San Pietro-Almenno San Bartolomeo

la Sp 172 Sp 14-Roncola

la Sp 16 Sp 14-Costa Valle Imagna

la Sp 22 Valsecca-Costa Valle Imagna

la Sp 21 Sant'Omobono Terme-Brumano

la Sp 14 della Valle Imagna

la Sp 17 Ponte Giurino-Gelosa

la Sp 32 Brembilla-Berbenno

la Sp 24 della Val Brembilla SS-470-Taleggio

la Ss 470 della Valle Brembana

la Sp 26 San Pellegrino Terme-Dossena

la Sp 27 della Valle Serina SS 470-Serina Colle di Zambla

la Sp 46 della Val del Riso Ponte Nossa-Colle di Zambla

la Ss 671 della Val Seriana

la Sp 41 Gazzaniga-Aviatico

la Sp 36 Nembro-Selvino-Aviatico

la Sp 35 Bergamo-sembro.

Le modifiche alla viabilità per l'arrivo del Giro a Bergamo

Nel comune di Bergamo i corridori percorreranno un circuito di circa dieci chilometri dalla Città Alta fino al traguardo di viale Roma che interesserà le seguenti strade:

via Cesare Correnti

largo Decorati al Valore Civile

sovrappasso circonvallazione

rampa per via Bianzana

via Bianzana

via Filippo Corridoni

via Borgo Santa Caterina

via Nazario Sauro

via Cristoforo Baioni

via Pietro Ruggeri da Stabello

via Giovanni da Ponte Maironi

via Porta San Lorenzo

via della Boccola

largo Colle Aperto

viale delle Mura

porta Sant'Agostino

viale Vittorio Emanuele II

viale Roma.

L’arrivo a Bergamo del Giro di Lombardia 2023

L'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza che regolamenta la viabilità e la sosta dei veicoli. I primi divieti sono partiti dal 5 ottobre per consentire l'allestimento della zona del traguardo. Le strade coinvolte saranno vietate alla circolazione fino al termine della manifestazione.