Gira nudo per strada con mazza e catena in mano: panico tra i passanti in provincia di Varese Per il giovane, fermato all'alba tra le strade di San Vittore Olona, è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Ad allertare i carabinieri un passante spaventato dopo aver visto il 21enne correre verso di lui brandendo mazza e catena.

Nudo e armato con una mazza e una grossa catena. Così è stato trovato un 21enne, cittadino egiziano senza fissa dimora, mentre stamattina alle 4.55 si aggirava per le strade di San Vittore Olona (Varese). Per lui, fermato da una pattuglia dei carabinieri di Nerviano su richiesta della Centrale Operativa di Legnano, è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

Le forze dell'ordine sono state sollecitate da un cittadino di passaggio, che ha dato l’allarme dopo aver visto l’egiziano correre verso di lui con fare minaccioso, brandendo la mazza e la catena che aveva in mano. Unitamente alla pattuglia del Comando nervianese è arrivata in ausilio l’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano, con al seguito l’ambulanza della Croce Bianca di Milano e l’automedica. L’uomo è stato fermato dai militari. Dopo un primo accertamento sul posto, è stato disposto il trasporto della persona in ospedale con un Tso. Il giovane, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo d’armi.