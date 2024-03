Giovanni Allevi torna a Milano con un racconto dedicato alla felicità: lo show al Forum di Assago Mercoledì 20 marzo 2024 il compositore porterà in scena al Forum di Assago un emozionante racconto personale. “La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti e a tutti noi grande ispirazione per non dimenticarci che possiamo imparare ad essere felici” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La ricerca della felicità, il valore della vita, degli altri, del tempo. Saranno al centro dell'esibizione di Giovanni Allevi, che mercoledì 20 marzo al Forum di Assago porterà in scena (insieme, tra gli altri, a Clara, Raul Cremona e Germano Lanzoni) la propria testimonianza in occasione dello spettacolo gratuito Happiness On Tour. Vite-Storie di Felicità: il maestro compositore regalerà infatti a una platea di migliaia di studenti delle scuole superiori un prezioso ed emozionante racconto personale, grazie al quale gli spettatori potranno trarre importanti spunti di riflessione e vivere una forte esperienza formativa.

Un’occasione rara in questo momento in cui l’artista, che continua il suo percorso terapeutico dovuto a un mieloma multiplo, è totalmente immerso nel suo ritorno alla musica, con un esaltante tour internazionale di concerti già tutti sold out e un recente, commovente monologo sul palco di Sanremo. "È un onore per noi avere il Maestro Allevi a Happiness On Tour", ha dichiarato Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità, "La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti, e a tutti noi, grande ispirazione per non dimenticarci che possiamo imparare ad essere felici. Tengo a ringraziarlo vivamente per il suo speciale e prezioso contributo".

"Ora colgo i doni della vita molto più di prima", erano state le parole del musicista durante l'ultima esibizione al Festival di Sanremo. "Ho perso molto. Il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Ma la malattia mi ha fatto capire che i numeri non contano. Ogni individuo, ognuno di noi, ognuno di voi, è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Com'è liberatorio essere sé stessi".