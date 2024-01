Furgone tampona due tir fermi per un incidente sulla A1: morto un corriere di 35 anni Un furgone ha tamponato due tir fermi lungo l’autostrada A1 all’altezza di Borghetto Lodigiano in direzione Milano. Un corriere di 35 anni è deceduto all’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un corriere 35enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 12 gennaio, lungo l'autostrada A1 in direzione Milano. Secondo quanto emerso finora, l'uomo era seduto al posto del passeggero mentre alla guida del furgone c'era un 54enne. Il mezzo, arrivato nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi, all’altezza di Borghetto Lodigiano, ha tamponato due tir fermi per un altro incidente avvenuto poco prima.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni del conducente del furgone

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, il personale di Ats Novate e del 118 con l'ambulanza e con l'elisoccorso. All'arrivo dei sanitari, però, per il 35enne non c'era già più niente da fare.

Il conducente 54enne, invece, ha riportato un trauma cranico e fratture al bacino e a un arto superiore ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cremona. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

Le strade consigliate da Autostrade per l'Italia per raggiunere Milano

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Fra Basso Lodigiano e Lodi si viaggia a corsia unica e si è creata una fila di circa sette chilometri. In direzione Bologna, invece, si è creata un'altra coda di due chilometri tra Lodi e Casalpusterlengo.

Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto a Milano di uscire a Casalpusterlengo e rientrare in autostrada a Lodi dopo aver percorso la Strada statale 9 Emilia. Altrimenti, per chi arriva da Bologna suggerisce di seguire indicazioni per la A22 Brennero-Modena in direzione di Verona e successivamente per la A4 Torino-Trieste verso Milano. Oppure ancora si può percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente la A4 Torino-Trieste verso Milano.