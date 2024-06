video suggerito

Fuoriesce liquido da un pacco, venti persone intossicate in un centro Sda Una ventina di dipendenti di un centro Sda di Vimodrone (Milano) sono stati intossicati da un liquido fuoriuscito da un pacco. Sul luogo, oltre ai soccorritori, anche vigili del fuoco e carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(Immagine di repertorio)

Poco dopo le 8 di questa mattina, giovedì 6 giugno, circa venti dipendenti di un'azienda di Vimodrone (comune in provincia di Milano) sono stati intossicati da un liquido che sarebbe fuoriuscito da un pacco in consegna. La ditta in questione è un centro Sda, una società di logistica. Tutti i lavoratori sembrano essere in buone condizioni, ma saranno trasportati in codice verde negli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con cinque ambulanze e tre automediche. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

I lavoratori dipendenti della Sda di Vimodrone riportavano sintomi di intossicazione alle vie aeree. Sono stati visitati sul posto e sembrano in buone condizioni, nessuno sembra essere grave. I soccorritori stanno valutando chi portare in codice verde negli ospedali vicini, a scopo precauzionale.

Stando alle prime informazioni e ai rilievi fatti dalle forze dell'ordine, sembra che i venti dipendenti siano stati intossicati da un liquido uscito da un pacco. Sono in corso gli accertamenti sia per capire cos'è successo sia per definire la natura e la pericolosità della sostanza tossica.

(articolo in aggiornamento)