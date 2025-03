Francesca, incinta al nono mese: “Il cantiere di casa nostra è bloccato, l’ho saputo tre giorni prima del matrimonio”

video suggerito

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano il mondo dell'urbanistica. Decidiamo di pubblicarle per spingere a una riflessione su quanto sta accadendo. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

"Noi che abbiamo acquistato gli appartamenti dei cantieri bloccati non siamo possidenti, grandi investitori… Siamo persone come tante, due giovani che vivono e lavorano a Milano. E che, con il supporto delle loro famiglie, hanno fatto sacrifici per comprare una casa e provare a costruire un futuro qui". Tra loro c'è anche Francesca Caporale, 31 anni, insegnante, oggi al nono mese di gravidanza che ha raccontato a Fanpage.it la sua storia.

Nel 2022 con il compagno, impiegato in un'azienda di macchinari industriali, ha comprato su carta un quadrilocale all'interno del nuovo progetto Corte Naviglio di AbitareIn, società indagata nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Milano che ha portato anche all'arresto dell'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni. Si tratta di due torri da 11 piani ciascuna e un'altra più bassa da 4, sorte al posto dell’ex fabbrica Richard Ginori di viale Giulio Richard in zona San Cristoforo: a ora è uno dei circa 150 cantieri bloccati dalla Procura di Milano, con centinaia di inquilini che si raduneranno in segno di protesta davanti a Palazzo Marino nella giornata di sabato 15 marzo.

Quando avete deciso di comprare casa?

Mi sono trasferita a Milano dall'Abruzzo nel 2018, per lavoro. Nell'estate del 2023, con l'uomo che un anno dopo è diventato mio marito, abbiamo deciso di acquistare sulla carta un quadrilocale, visto che avevamo il sogno di fare dei figli, e cercavamo anche per questo una soluzione vicina alla famiglia del mio compagno e alla mia scuola. La consegna era prevista nel 2026: un tempo perfetto per poter realizzare i nostri progetti.

Dove abitavate, in quel momento?

In un bilocale in zona Lorenteggio, dove ogni mese paghiamo 1300 euro e dove siamo costretti ad abitare tuttora.

Perché? Cos'è successo?

A maggio del 2024 ci hanno accennato che c'era qualche problema con la nostra casa in costruzione, per la quale avevamo già anticipato un po' di soldi, ma ci hanno comunque rassicurato permettendoci di ritardare la seconda rata del pagamento e posticipando la consegna dell'immobile già a giugno del 2027.

E poi?

In estate scopro di aspettare un bambino. Intanto si blocca tutto: nessuno ci ha dato comunicazioni ufficiali, l'abbiamo saputo con una mail tre giorni prima del matrimonio. Ma noi abbiamo necessità di avere risposte, la famiglia si sta per allargare e dobbiamo capire come e dove sarà il nostro futuro. Non possiamo stare ancora in affitto, con i prezzi che ci sono a Milano. E 1300 euro al mese, con una bambina in arrivo e l'anticipo che già abbiamo versato mettendo insieme tutti i nostri risparmi e gli aiuti da parte dei genitori, iniziano a essere tanti per i nostri stipendi.

A quanto ammonta l'anticipo versato finora?

Al momento abbiamo versato circa il 15 per cento, per un quadrilocale da 5mila euro al metro quadro: erano tutti i nostri risparmi. Ci sembrava un prezzo buono, per il mercato milanese e per un appartamento completamente nuovo. Un importante investimento per il futuro che ci è costato lavoro, sacrifici e la richiesta di un sostegno alle famiglie d'origine.

Quali soluzioni ci possono essere?

Attualmente l'unica soluzione è quella di rivendere il nostro contratto a qualcuno, non possiamo farci restituire i soldi. Ma chi mai potrebbe subentrare nel contratto di una casa in queste condizioni, che non si sa quando e soprattutto se alla fine verrà costruita? Noi ora ci concentriamo sull'arrivo della nostra bambina, un evento bellissimo, non possiamo buttarci giù. Ma viviamo comunque nella preoccupazione: come faremo se la situazione non si dovesse risolvere a breve? Chi pagherà?