Frana sulla Gardesana, tre massi cadono sulla carreggiata: famiglia evacuata e strada chiusa fino al 14 marzo Rimarrà chiusa al traffico almeno fino al 14 marzo la strada Gardesana che collega Riva del Garda con Limone (Brescia). Tre massi sono precipitati sulla carreggiata e, secondo i tecnici, altri sono a rischio caduta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La frana lungo la Gardesana tra Riva del Garda e Limone (foto da Facebook)

Tre massi di dimensioni notevoli sono precipitati lo scorso venerdì 8 marzo lungo la Gardesana, la strada statale 45bis che collega Limone del Garda (in provincia di Brescia) con Riva del Garda (nella Provincia Autonoma del Trento). La frana ha danneggiato l'asfalto bloccando l'accesso nord della galleria Casagranda e un'abitazione è stata evacuata per sicurezza. I lavori per il ripristino della strada non sono potuti iniziare subito a causa della pioggia, ma l'obiettivo dichiarato delle autorità è riaprire al traffico il prossimo giovedì 14 marzo.

Ieri, domenica 10 marzo, si è tenuto un sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia di Trento, che ha competenza sulla tratta in questione. I massi hanno danneggiato la strada che conduce a Limone del Garda, ma sono stati rinvenuti alcuni blocchi ancora in quota. Questi poggiano su detriti e terreno che le piogge di questi giorni hanno di certo contribuito a rendere ancora più friabile e, quindi, a rischio di altri crolli.

Il dirigente del Servizio geologico Mauro Zambotto ha fatto sapere che la ditta che si occuperà della rimozione dei massi e la messa in sicurezza dell'area è stata già individuata e oggi, lunedì 11 marzo, dovrebbe iniziare le operazioni. La frana dell'8 marzo ha portato all'evacuazione a scopo precauzionale di un'abitazione, ma non sono state segnalate persone coinvolte dalla caduta dei sassi.

Poiché la strada rimarrà chiusa al traffico almeno fino al 14 marzo, sono state attivate due corse straordinarie di Navigarda, il traghetto che collegherà Riva del Garda e Limone e che si occuperà del trasporto di studenti e lavoratori pendolari.