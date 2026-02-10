Foto e commenti sessisti in una chat tra alcuni soci della Canottieri Ticino: a processo tre uomini

I tre imputati che andranno a processo per diffamazione, al via dal 17 marzo, sarebbero il socio consigliere del club Canottieri Ticino, un altro socio e un esterno.

Foto di repertorio

Si aprirà il 17 marzo, davanti al giudice di pace di Pavia, il processo per i tre uomini indagati per il caso della chat sessista alla Canottieri Ticino Pavia, scoppiato due anni fa, nell'ambito dell'inchiesta per diffamazione condotta dalla Procura di Pavia. Ad andare a processo, come si apprende da La Provincia Pavese, sarebbero due soci del club e un esterno, membri insieme ad altri cinque uomini di un gruppo Whatsapp in cui avrebbero preso di mira tre atlete donne scrivendo su di loro pesanti insulti sessisti. Le donne coinvolte, nel processo si costituiranno come parte civile.

I fatti risalirebbero a settembre 2023 quando le atlete – tramite un membro del gruppo che avrebbe rivelato loro il contenuto della chat – sarebbero venute a conoscenza delle foto e commenti osceni rilasciati sul proprio conto. Da qui la denuncia alle forze dell'ordine e la relativa inchiesta.

Il gruppo Whatsapp in questione – "Polemici 2023" – era un gruppo chiuso, ristretto ad una cerchia, e i contenuti non sarebbero mai stati condivisi con altri. Per questo l’accusa di diffamazione non sarebbe stata giudicata "aggravata" trattandosi appunto di un ambito chiuso di otto persone.

Gli imputati però sarebbero solo tre, perché secondo le indagini della pm Valentina Terrile, che aveva sentito diversi testimoni, a diffamare sarebbero stati solo alcuni partecipanti alla chat e non tutti. Come detto sarebbero: il socio consigliere, all'epoca sospeso dal collegio dei probiviri per tre mesi per questa vicenda, un altro socio e un esterno al club. Gli altri membri della chat invece, per la Procura avrebbero avuto solo un ruolo solo marginale e per loro era stata chiesta l’archiviazione.