Foto della figlia di un anno e video degli abusi diffusi online, condannato a otto anni un papà Aveva diffuso foto e immagini della figlia abusata su alcuni siti pedopornografici: condannato a otto anni di carcere. L’uomo, un 37enne della provincia di Brescia, possedeva un archivio di immagini di bambini.

Aveva diffuso le fotografie della figlia di 13 mesi su siti pedopornografici, e video in cui abusava di lei. Per questo motivo un 37enne della provincia di Brescia è stato condannato a otto anni di carcere. L'uomo, inoltre ad essere stato sorpreso in possesso di immagini di altri minorenni: un archivio di immagini a luci rosse di bambini, tra cui quelle della figlia di poco più di un anno.

Cosa è emerso dal suo computer

L'indagine che ha portato l'uomo all'arresto nel 2021 e alla condanna oggi, era partita dopo una segnalazione dal Canada. Un blitz della polizia postale lombarda sul contrasto alla pedopornografia on line, coordinata dalle Procure di Milano e Brescia, che ha portato a un arresto e a 17 perquisizioni. Dentro 22 smartphone, tre notebook, otto hard disk, quattro pendrive usb e due tablet le immagini che ritraevano la figlia e altri bambini. Dalle analisi di questi dispositivi è emerso, secondo la polizia, "non solo che l'uomo era particolarmente attivo su una chat in cui venivano condivisi video di abusi sessuali nei confronti di bimbi molto piccoli, ma sono stati rinvenuti filmati autoprodotti" con abusi sessuali ai danni di sua figlia. La Polizia postale di Milano ha anche "filtrato ed elaborato oltre 6.400 connessioni, riuscendo a individuare 17 soggetti" che per restare anonimi sul web "creavano account utilizzando caselle di posta elettronica aperte ad hoc con dati fittizi e accedendo alla rete attraverso reti Wi-Fi ‘aperte' o connessioni internet intestate a soggetti terzi".