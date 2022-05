Forte vento e pioggia a Milano: in serata decine di interventi dei vigili del fuoco A causa del forte vento e della pioggia che ieri sera, sabato 28 maggio, si sono abbattuti su Milano, si sono registrati decine di interventi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Dopo giorni di cielo sereno e temperature sopra i trenta gradi, a Milano è tornato il maltempo e si sono abbassate drasticamente le temperature. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 maggio, sia le massime che le minime sono calate, le prime sono arrivate a sfiorare i 19 gradi centigradi. Non solo pioggia, ma anche forte vento che hanno causato decine di interventi da parte dei vigili del fuoco.

Una trentina di interventi effettuati dai vigili del fuoco

Alle ore 22, il comando provinciale di Milano aveva infatti registrato almeno una trentina di interventi: alberi a rischio e pericolanti, lamiere e strutture messe in sicurezza fino ad alcune transenne che sono finite sulle auto. In diversi punti della città, sono volati via molteplici oggetti che hanno distrutto alcuni veicoli in sosta. E mentre nel capoluogo meneghino, vento e pioggia la facevano da padroni, altre province lombarde hanno dovuto fare i conti con la grandine: a Pavia, Lodi, Bergamo e ancora Cremona sono scesi in quantità chicchi di ghiaccio.

Le previsioni meteo a Milano, per oggi domenica 29 maggio

Anche per la giornata di oggi, domenica 29 maggio, è prevista pioggia. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata. Anche le temperature continueranno a essere basse: il caldo asfissiante che nei giorni scorsi ha interessato Milano, sarà per il momento un lontano ricordo. Per la giornata di oggi sono previste temperature minime attorno ai 14 gradi e massime attorno ai 23 gradi. Sarà così per qualche giorno ancora, da mercoledì 1 giugno, le temperature torneranno a rialzarsi e a sfiorare i 30 gradi centigradi.