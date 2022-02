Fontana: “Lombardia solidale con l’Ucraina, la diplomazia fermi la follia della Russia” Anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha condannato l’invasione della Russia in Ucraina, auspicando che la diplomazia torni a prevalere sulla guerra.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha mostrato vicinanza, a nome di tutti i cittadini che vivono la regione, al Console Ucraino a Milano, Andrii Kartysh, "per manifestargli la piena solidarietà della Giunta regionale e dell'intera comunità lombarda", a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina che ha dato origine ad un conflitto che preoccupa l'intera Europa.

Fontana: Condanniamo senza timidezze l'atto assurdo della Russia

Il governatore lombardo ha aggiunto che "le drammatiche notizie di oggi sulla invasione russa della Ucraina destano angoscia e preoccupazione. Una escalation militare alle porte dell'Europa che non avremmo mai pensato di vedere dopo quasi ottant'anni di pace e stabilità sul nostro continente". Ad avviso di Fontana, poi, "ora è il momento della coesione nazionale e della fermezza nel reagire unitariamente come Paese e come Europa, e condannare senza timidezze questo atto assurdo, che minaccia la stessa Europa, e può portare solo conseguenze negative, a partire dal dramma delle popolazioni coinvolte".

Fontana: Diplomazia blocchi questa follia

Il presidente lombardo ha inoltre aggiunto che "non ci sono giustificazioni alla guerra", specialmente a seguito di un biennio così drammatico e duro condizionato dalla pandemia da Covid-19. Fontana ha poi auspicato maggiore coesione e dialogo, oltre a "più soluzioni condivise fra gli Stati per restituire serenità e un futuro certo ai popoli", concludendo con un appello che si somma a quelli lanciati dalle principali autorità mondiali nelle ultime ore: "La diplomazia deve assolutamente prevalere sulle armi per bloccare questa follia".