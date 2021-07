"Mi auguro che questi festeggiamenti non comportino alcuna conseguenza, ma lo sapremo presto, nello spazio di dieci-dodici giorni, vedremo se ci sarà un aumento o meno del numero delle persone contagiate": ad affermarlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana relativamente agli assembramenti che si sono verificati ieri dopo la vittoria agli Europei 2020 della Nazionale italiana di calcio.

A preoccupare è la diffusione della variante Delta

Da Piazza Duomo ai Navigli sono stati migliaia i tifosi che sono scesi in strada per festeggiare la squadra. Le immagini e i video di ieri sera preoccupano gli esperti e le Istituzioni soprattutto in conseguenza all'aumento dei contagi dovuto al diffondersi della variante Delta. E proprio su questo aspetto il professore Massimo Galli, infettivologo e primario dell'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato: "Questo non è un momento favorevolissimo, siamo in crescita di diffusione di una variante pericolosa. Quindi insomma qualche effetto non positivo e qualche positivo in più all'infezione ce li possiamo aspettare".

I festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter

Immagini molto simili erano andate in scena anche dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Piazza Duomo era stata "invasa" da tifosi intenzionati a festeggiare la propria squadra. Anche in quell'occasione, in molti avevano espresso forte preoccupazione per un possibile aumento dei contagi visto che si erano avuti assembramenti. Alcune settimane dopo però, la curva epidemiologica – fortunatamente – non aveva registrato nessun incremento.