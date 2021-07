La Lombardia vuole uscire dalla zona rossa o almeno questo è l'auspicio del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il Governatore, in un post sul suo profilo Facebook, ha voluto augurare una buona Pasqua specificando che: "Davanti a noi abbiamo giorni decisivi: iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre".

Fontana: "Un augurio a tutti i medici e infermieri impegnati negli hub vaccinali"

Nel testo Fontana ha poi scritto: "Le vaccinazioni proseguono anche oggi, un augurio speciale lo rivolgo a tutti i volontari, medici e infermieri impegnati nei tanti hub vaccinali lombardi". L'obiettivo è quello di lasciare quindi la fascia più a rischio "così da poter parlare, garantendo la salute, di aperture, normalità e lavoro. Sempre forza Lombardia", conclude il presidente di Regione.

Il dietrofront di Regione sulle vaccinazioni per gli over 80

Intanto proprio sulla campagna di vaccinazione lombarda arriva un nuovo dietrofront. Nei giorni scorsi l'assessora al Welfare Letizia Moratti aveva affermato che gli over 80 – che non avevano aderito alla campagna – avrebbero potuto vaccinarsi presentandosi direttamente al centro vaccinale più vicino senza prenotazione. Adesso, sulla base di quanto specificato dal consulente al piano vaccinale Guido Bertolaso, potranno recarsi all'hub più vicino solo coloro che hanno aderito al portale del sistema regionale di Aria. Gli anziani che invece non si sono prenotati potranno farlo solo dal 7 aprile sul nuovo portale di Poste Italiane e riceveranno la loro dose l'11 aprile.