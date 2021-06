Ha pubblicato una foto mentre è intento a consumare un caffè al bancone di un bar, un rito che da oggi tutti i lombardi potranno tornare a ripetere. E poi il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha confermato che la situazione epidemiologica della regione continua ad essere in miglioramento, e che sono dunque sempre più vicini due traguardi: l'ingresso nella zona bianca e la contestuale abolizione del coprifuoco. "Da oggi ristoranti e bar possono ospitare i clienti anche all’interno, sia a pranzo che a cena – ha scritto Fontana su Facebook pubblicando la foto che lo ritrae in un bar in piazza Lombardia, sotto al palazzo della Regione -. I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco", ha aggiunto.

Quando potrebbe scattare il passaggio della Lombardia in zona bianca

La Lombardia si trova attualmente in zona gialla: vi ha fatto ingresso lo scorso 26 aprile e da allora, nonostante le graduali riaperture di alcune attività economiche, l'andamento dei contagi ha continuato a migliorare. Da oggi, martedì 1 giugno, in base all'ultimo decreto legge del governo Draghi anche in Lombardia, come nelle altre regioni in fascia gialla, si può mangiare anche all'interno dei ristoranti e dei bar e stadi e impianti sportivi possono tornare a ospitare il pubblico per eventi di importanza nazionale o internazionale. Resta però in vigore il coprifuoco, che scatta dalle 23 e fino alle 5 del mattino: slitterà a mezzanotte a partire dal prossimo 7 giugno e sarà abolito dappertutto dal 21 giugno. Ma se la Lombardia dovesse entrare in fascia bianca il 14 giugno, come previsto al momento, l'abolizione del coprifuoco sarà anticipato.