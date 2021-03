"Abbiamo capito che esistono alcuni problemi relativi alla chiamata delle persone e siamo intervenuti per risolverli. Dobbiamo distinguere se fare una corsa di velocità o di tenuta": a dirlo è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la visita al Centro tamponi e vaccini di via Morelli a Brescia. Il Governatore, nonostante l'ammissione dell'esistenza di problemi, ha continuato a voler difendere la campagna di vaccinazione del territorio affermando che la Lombardia è tra le Regioni che ha somministrato più dosi in Italia: "E stiamo continuando a rispettare il nostro programma. C'è il rischio che alcune Regioni abbiano bruciato i tempi, ma si sono ritrovate a non avere i richiami".

I disservizi registrati

In questi ultimi giorni sono tanti i disservizi registrati nella campagna dedicata agli over 80 dagli utenti. Tanti anziani hanno raccontato di non aver ancora ricevuto la loro chiamata o di aver ricevuto il messaggio la sera prima. Altri di aver ricevuto un doppio appuntamento e non sapere bene dove recarsi. Sotto accusa è finita Aria, la società regionale che gestisce la piattaforma per le prenotazioni: "Queste continuano a funzionare male e a creare equivoci, proteste" aveva detto nei giorni scorsi il consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso. Un'autocritica che ha portato Regione ad affidare la gestione delle prenotazioni a Poste Italiane: "La scelta è strutturale e – ha spiegato l'assessore al Welfare Letizia Moratti – sarà operativa tra tre settimane".

A Brescia sarà aperto un nuovo hub vaccinale

Oltre a fornire spiegazioni sui problemi e i ritardi nella somministrazione ai vaccini, il presidente Fontana – durante la visita al Centro tamponi di Brescia – ha voluto ringraziare tutti gli organi ed enti che hanno contribuito all'apertura del nuovo hub vaccinale a Brescia: "Stiamo collaborando attivamente con l’obiettivo di fare della Fiera di Brescia l’hub vaccinale. Quando il quadro sarà definito daremo comunicazione ufficiale". Durante la sua visita il presidente ha consegnato anche il premio Rosa Camuna alla presidente della Croce Bianca di Brescia Umberta Salvadego per ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano nel contrasto alla pandemia in una delle zone più colpite da questa nuova ondata di contagi.