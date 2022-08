Follia sul bus della linea 90 a Milano: uomo preso a testate in faccia senza motivo Un passeggero di 62 anni è stato improvvisamente aggredito a testate da un giovane su un bus della linea 90 a Milano, mentre transitava per viale Liguria. Adesso è caccia all’uomo, fuggito tra la folla.

Viaggiava in piedi su un bus della linea 90 a Milano, nel tratto che percorre viale Liguria (zona Romolo), quando un altro passeggero gli ha improvvisamente tirato una violentissima testata sul volto. Dal niente, senza motivo. L'aggressore è poi fuggito tra la folla, lasciando perdere le sue tracce.

La violenza improvvisa

È accaduto ieri mattina poco dopo le 8. Secondo le ricostruzioni della polizia, l'uomo (un 62enne) sarebbe stato avvicinato da un altro passeggero, descritto come un ragazzo nordafricano, e colpito con una testata in pieno volto. Il giovane si sarebbe poi allontanato, senza cercare di rubare nulla e senza dire una parola.

Senza un perché

Il 62enne, soccorso dal 118, è stato poi accompagnato al Pronto soccorso del Policlinico per essere medicato e ha formalizzato la denuncia alla polizia. Lui stesso ha assicurato di non aver mai visto prima l'uomo del bus, né di conoscere possibili motivazioni dell'attacco.

Cosa rischia adesso l'aggressore

Intanto sulle tracce del giovane si è messa la polizia, che adesso sta scandagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e quelle installate sul mezzo dell'ATM milanese. Il fuggitivo rischia un'accusa per lesioni e persino per interruzione di pubblico servizio, dal momento che il pullman è rimasto fermo per permettere l'arrivo dei medici e dei poliziotti.