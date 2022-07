Fissano un incontro con una escort, ma è trans e la picchiano: arrestati due uomini Miranda è finita all’ospedale con 7 giorni di prognosi. I due clienti sono accusati anche di rapina, per aver rubato un computer, uno smartphone e soldi contanti.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Avevano intenzione di fare una trasgressione extraconiugale e, per questo, avevano selezionato su un sito di incontri il numero di una escort. Arrivati all'appuntamento hanno scoperto che si trattava di un transessuale e quindi l'hanno picchiato e derubato. La Squadra Mobile di Cremona ha arrestato due ragazzi di 30 e 32 anni.

Picchiano la escort perché è trans

È accaduto lo scorso 23 maggio a Cremona. I due ragazzi, convinti di star incontrando una escort, si sono trovati davanti Miranda, un transessuale. Così hanno dato in escandescenza fino a colpire ripetutamente il malcapitato, che è finito perfino all'ospedale con 7 giorni di prognosi.

Non solo, i due clienti delusi dalle aspettative hanno anche derubato Miranda di un computer, alcuni smartphone e 500 euro in contanti che aveva in casa, puntandole un coltello al collo.

Arrivati sul posto gli agenti della Questura i due malviventi erano già fuggiti a bordo della loro auto, ma la Polizia è comunque riuscita a rintracciarli. Dopo quasi due mesi di indagini, un ragazzo di 30 anni residente a Cremona uno di 32 residente a Sassuolo, in provincia di Modena, entrambi di origini albanesi, sono stati arrestati.

Oltre a loro due è indagato anche un terzo uomo, un loro connazionale di 35 anni, che secondo gli inquirenti li aspettava sotto al palazzo e si sarebbe reso complice delle violenze commesse.

La versione dell'avvocato

"Sicuramente si tratta di una vicenda tutta da chiarire avvenuta in circostanze perlomeno curiose e diverse dalle aspettative dei due giovani", ha dichiarato l'avvocato Luca Curatti, che difende entrambi gli imputati, al quotidiano La Provincia.

"Sicuramente c’è stato un corto circuito, un misunderstanding, un chiarimento non giunto a buon fine che avrà provocato a tutti i presenti delle reazioni scomposte", ha concluso l'avvocato. Resta sicuramente da chiarire il motivo di tanta violenza.